Calcio sotto shock il giovane campione muore precipitando per 50 metri

: come é successo – Era iniziata come una semplice uscita in cerca di funghi, una di quelle mattine d’autunno che invitano a camminare tra i boschi. Invece, sul monte Penna, in Val d’Aveto, il destino ha spezzato la vita di Daniele Perini, 24 anni appena, giovane calciatore dell’Alseno calcio. Nato a Sariano di Gropparello, nel Piacentino, viveva con la sua famiglia a Fidenza. La sua gita si è trasformata in un dramma irreparabile. . L’allarme è scattato intorno alle 9:30 di sabato 20 settembre, quando l’amico che era con lui ha chiamato i soccorsi dopo aver assistito alla caduta in un burrone. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Calcio sotto shock, il giovane campione muore precipitando per 50 metri

In questa notizia si parla di: calcio - sotto

Diogo Jota è morto in un incidente, calcio sotto shock: il giocatore del Liverpool aveva 28 anni

Calcio sotto choc, morto l'attaccante del Liverpool Diogo Jota: aveva 28 anni

Calcio sotto shock, morto Diogo Jota: chi era e le cause del decesso

Lazio sotto indagine: Ultras e misteri nel mondo del calcio Svelato un nuovo scandalo che agita il calcio italiano: dopo Milan e Inter, la Lazio è nel mirino per possibili pressioni dagli ultras. #lazionews #lazionews - facebook.com Vai su Facebook

#Calcio sotto shock, #calciatore muore durante la partita tra vecchie glorie: fatale un doppio infarto - X Vai su X

Argentina sotto shock: morto un giovane calciatore durante l'intervento al ginocchio; Calciatore 14enne Diego De Vivo muore per un malore prima dell'allenamento; Calcio altoatesino in lutto: è morto un giovane giocatore del Chienes.

Dilettanti in lutto: precipita sul monte Penna, morto il 24enne fidentino Perini - Il calcio dilettantistico parmense e piacentino è sotto shock dopo la tragica notizia di ieri che ha visto, purtroppo, come protagonista una giovanissima vittima. Scrive sportparma.com

"Tra un giovane spagnolo e un italiano prendo sempre uno vostro. Ma non ne avete!": Fabregas shock - "Tra un giovane spagnolo e un italiano prendo sempre uno vostro. Secondo tuttosport.com