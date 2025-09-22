Calcio serie C Perugia - Sambenedettese | le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta

Perugiatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A quattro giorni dalla disfatta di Ravenna il Perugia torna in campo. L'occasione è il primo turno infrasettimanale della stagione che proporrà un'altra sfida assai sentita, quella con la Sambenedettese, un'altra neopromossa ma dalle grandi ambizioni.Alla guida della squadra biancorossa non c'è. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: calcio - serie

Calcio serie C, Borras rassicura i tifosi del Grifo: "State sereni, saremo competitivi"

Calcio serie D. Il Cannara festeggia in piazza. Gianpiero Ortolani ai saluti

Serie A, una pioggia d’oro (improvvisa) sul calcio italiano

Calcio serie C, Perugia - Sambenedettese: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta; Calcio serie C, il Perugia presenta Braglia: Serve una svolta, da subito; Ricordi Giulio Donati? Gol fantastico in Ravenna-Perugia. VIDEO.

calcio serie c perugiaCalcio serie C, Perugia: domani parla Meluso. Che non ha mai pensato di dimettersi - Fissata per domani mattina alle 11:30 la conferenza stampa del direttore dell'area tecnica dei biancorossi, che spiegherà cosa è avvenuto durante il mercato estivo. today.it scrive

calcio serie c perugiaCalcio serie C, Meluso spiega il mercato del Grifo: "Ho agito in piena autonomia" - E rivela: "Lewis dovrà operarsi di nuovo, pronti ad attingere agli svincolati" ... Lo riporta perugiatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Serie C Perugia