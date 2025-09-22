"Abbiamo delle qualità che ancora non riusciamo a esprimere ma è solo questione di tempo, intanto è importante portare a casa tre punti che ci consentono di dare continuità alla prestazione ma soprattutto ai risultati". Questa frase di mister Di Carlo nel post partita con il Bra riassume bene il match di sabato pomeriggio: il Gubbio non ha sicuramente offerto la migliore prestazione della stagione (per vari fattori come caldo, stanchezza e interpretazione degli avversari) ma ha comunque vinto una partita spigolosa e difficile e quindi importante per morale e classifica. "Sapevamo non sarebbe stato facile – ha detto Di Carlo – e il Bra l’ha dimostrato, vanno fatti loro i complimenti perché hanno saputo interpretare bene la gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio serie C. Di Carlo guarda avanti: "Presto il vero Gubbio»