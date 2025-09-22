Calcio risultati e classifica Napoli a +2 sulla Juve
Roma, 22 set. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Napoli-Pisa 3-2 Quarta giornata: Lecce-Cagliari 1-2, Bologna-Genoa 2-1, Verona-Juventus 1-1, Udinese-Milan 0-3, Lazio-Roma 0-1, Cremonese-Parma 0-0, Torino-Atalanta 0-3, Fiorentina-Como 1-2, Inter-Sassuolo 2-1, Napoli-Pisa 3-2. Classifica: Napoli 12, Juventus 10, Milan, Roma 9, Cremonese e Atalanta 8, Udinese, Cagliari, Como 7, Bologna, Inter 6, Torino 4, Lazio, Sassuolo, Verona 3, Genoa, Fiorentina, Parma 2, Pisa, Lecce 1. Quinta giornata: sabato 27 settembre ore 15 Como-Cremonese, ore 18 Juventus-Atalanta, ore 20.45 Cagliari-Inter, domenica 28 settembre ore 12. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: calcio - risultati
Ciclismo e calcio: una stagione di grandi risultati per Chiusi della Verna
I risultati del Torneo Mundial. Il calcio a 5 spadroneggia
Mourinho attacca il calcio moderno: «Vive di immagine, non di risultati. Non ho ancora vinto in Turchia, ma…»
Risultati e tabellini di San Luigi Calcio ASD Sant' Andrea San Vito ASD Roianese ASD Trieste Victory Academy ASD Muggia 1967 Polisportiva Opicina - facebook.com Vai su Facebook
Reposted: @PadovaCalcioSG : Risultati Settore Giovanile 13/14 Settembre 2025 padovacalcio.it/risultati-sett… https://t.co/LF2ltLaXgy - X Vai su X
Il Napoli c’è e torna in vetta: Pisa battuto 3-2; Napoli-Pisa 3-2, risultato finale della partita di Serie A: Lucca fa un gol pesante, gli highlights; Napoli-Pisa: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.
Calcio, risultati e classifica. Questa sera Napoli-Pisa - (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Inter- Scrive askanews.it
Napoli-Pisa 3-2 nel segno di Spinazzola: azzurri primi in classifica in solitaria - La cronaca, le pagelle, il tabellino e i voti del Fantacalcio di Napoli- Da fantacalcio.it