Calcio Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro
L’attaccante del Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé ha vinto il Pallone d’Oro come miglior giocatore della stagione 202425. Nel testa a testa finale, il calciatore francese precede il giovane talento spagnolo del Barcellona Lamine Yamal. Terzo classificato il centrocampista Vitinha (Portogallo, Paris Saint-Germain). Tra le donne, a trionfare è stata Aitana Bonmatí. Per la centrocampista del Barcellona e della Spagna è il terzo successo di fila. Mai nessuna calciatrice ne aveva vinti altrettanti. Staccata nell’albo d’oro a quota due la connazionale Alexia Putellas. L’azzurro Gigio Donnarumma, ex Psg ora al Manchester City, chiude al nono posto dopo aver vinto il premio come miglior portiere della stagione. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: calcio - ousmane
Calcio, Ousmane Dembélé vince Pallone d’Oro
Ousmane Dembélé si afferma come una delle stelle emergenti del calcio mondiale. #dembele #pallonedoro #calcio #social #storie #ultimenotizie - X Vai su X
Ousmane Dembélé o Lamine Yamal? Il Pallone d'Oro 2025 è ormai una corsa a due. Uno ha vinto la Champions League incantando con una squadra bellissima da veder giocare e ha sfiorato il Mondiale per Club. L'altro è l'astro nascente del calcio mondiale. - facebook.com Vai su Facebook
Calcio Ousmane Dembélé vince Pallone d’Oro; Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro 2025 | dalla non convocazione per mancanza d’impegno al Santo Graal; Pallone d’Oro 2025 vince Ousmane Dembélé | il trionfo del re del PSG La classifica completa – FOTO.
Calcio, Ousmane Dembélé vince Pallone d’Oro - Germain Ousmane Dembélé ha vinto il Pallone d'Oro come miglior giocatore della stagione 2024/25. Da lapresse.it
Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro 2025: dalla non convocazione per “mancanza d’impegno” al “Santo Graal” - Meno di un anno fa non veniva convocato da Luis Enrique per “mancanza di impegno”. Scrive ilfattoquotidiano.it