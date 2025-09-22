Calcio Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro

L’attaccante del Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé ha vinto il Pallone d’Oro come miglior giocatore della stagione 202425. Nel testa a testa finale, il calciatore francese precede il giovane talento spagnolo del Barcellona Lamine Yamal. Terzo classificato il centrocampista Vitinha (Portogallo, Paris Saint-Germain). Tra le donne, a trionfare è stata Aitana Bonmatí. Per la centrocampista del Barcellona e della Spagna è il terzo successo di fila. Mai nessuna calciatrice ne aveva vinti altrettanti. Staccata nell’albo d’oro a quota due la connazionale Alexia Putellas. L’azzurro Gigio Donnarumma, ex Psg ora al Manchester City, chiude al nono posto dopo aver vinto il premio come miglior portiere della stagione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

