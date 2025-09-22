Calcio Napoli vincente ma distratto 3-2 al Pisa
Grande sofferenza al Maradona. Per il Calcio Napoli in gol Gilmour, Spinazzola e Lucca. Domenica bellissima sfida a Milano contro il Milan. Dopo la sconfitta di Mabchester, il Calcio Napoli può, con una vittoria, prendere la testa del campionato. Conte inserisce Meret al posto di Milinkovic, Elmas per Anguissa e Gilmour per Lobotka. Hojlund confermato . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: calcio - napoli
Dimaro, amichevole Calcio Napoli-Arezzo 0-2. Azzurri con troppi carichi di lavoro
TS – “2-3 anni e il calcio in Italia scompare. Champions al Napoli, serve…”
Dove vedere in tv Manchester City-Napoli, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Quando il calcio è questione di DNA: incredibile la storia di questo azzurro Diteci se voi la conoscevate già #SSCNapoli #SpazioNapoli - facebook.com Vai su Facebook
#LegeaCalcio #Calcio #Napoli #SerieA - X Vai su X
Lo Scudetto di Conte, la sconfitta di Inzaghi; Coppa Italia Primavera, la Cremonese vince in rimonta: con il Napoli è 2-1; PRIMAVERA, NAPOLI – FROSINONE 0-2.
Calcio Napoli vincente ma distratto 3-2 al Pisa - La manovra del Calcio Napoli appare subito compassata e senza sbocchi: il centrocampo non riesce a dare il ritmo giusto mentre è sulle fasce con Politano Spinazzola che si trovano gli spazi migliori. Si legge su 2anews.it
McTominay: "Tutti dicono 'dobbiamo vincere di nuovo', ma in realtà quest'anno..." - Ritiro Napoli a Castel di Sangro, parla McTominay Ecco un estratto sugli obiettivi del ... Lo riporta msn.com