Calcio il Città di Monreale si presenta alla città | Puntiamo a un campionato di vertice
Monreale, 22 settembre – Programmazione, obiettivi ed ambizioni: sono questi i punti affrontati ieri sera, in occasione della manifestazione di presentazione in quel di piazza Guglielmo II, da parte della dirigenza la quale, insieme allo staff tecnico ed una rappresentanza di giocatori, è salita sul palcoscenico per rappresentare il proprio progetto.
Calcio: Prima Categoria. Il Città di Monreale si presenta al pubblico: “Abbiamo un progetto ambizioso” - Ieri sera i primi applausi sul palco di piazza Guglielmo MONREALE, 22 settembre - Secondo monrealenews.it