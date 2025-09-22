Calcio il Città di Monreale si presenta alla città | Puntiamo a un campionato di vertice

Monrealelive.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monreale, 22 settembre – Programmazione, obiettivi ed ambizioni: sono questi i punti affrontati ieri sera, in occasione della manifestazione di presentazione in quel di piazza Guglielmo II, da parte della dirigenza la quale, insieme allo staff tecnico ed una rappresentanza di giocatori, è salita sul palcoscenico per rappresentare il proprio progetto. La manifestazione, organizzata dal . L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

calcio il citt224 di monreale si presenta alla citt224 puntiamo a un campionato di vertice

© Monrealelive.it - Calcio, il “Città di Monreale” si presenta alla città: “Puntiamo a un campionato di vertice”

In questa notizia si parla di: calcio - citt

calcio citt224 monreale presentaCalcio: Prima Categoria. Il Città di Monreale si presenta al pubblico: “Abbiamo un progetto ambizioso” - Ieri sera i primi applausi sul palco di piazza Guglielmo MONREALE, 22 settembre - Secondo monrealenews.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Citt224 Monreale Presenta