Calcio femminile al via le semifinali della Serie A Women’s Cup Due derby tutti da vivere

Comunque vada, sarà uno spettacolo. Ancora poche ore e si alzerà il sipario sulle semifinali valide per la Serie A Women’s Cup 2025, nuovo torneo ci calcio femminile che da quest’anno anticipa l’inizio del Campionato italiano, pianificato per il mese di ottobre. In occasione del penultimo atto assisteremo a due sfide speciali, precisamente a due dei derby più sentiti del movimento. Lo scenario sarà lo Stadio Menti di Castellammare del Golfo, teatro delle Final Four. Sì perché mercoledì 23 settembre si fronteggeranno alle 20:30 Lazio e Roma in quello che si preannuncia essere un vìs-a-vìs spumeggiante. 🔗 Leggi su Oasport.it

