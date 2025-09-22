Calcio a 5 Salvo Samperi | Dobbiamo avere coraggio ed essere pronti alla battaglia

È proprio il caso di dirlo: ultima chiamata per la Nazionale italiana di calcio a 5. La squadra allenata da Salvo Samperi è chiamata agli ultimi 40? del proprio percorso di qualificazione agli Europei del 2026. Dopo il sofferto 2-1 a Fasano di giovedì scorso contro il Kazakistan, gli azzurri dovranno affrontare i rivali ad Astana nel ritorno del playoff che metterà in palio il pass per la fase finale della rassegna continentale. Un gol da difendere contro una delle formazioni più forti a livello europeo. Alla Jepke-Jak Hall di Astana, impianto da 5.000 posti a sedere, ci si aspetta un clima piuttosto caldo.

Calcio a 5, Salvo Samperi: “Faremo di tutto per qualificarci agli Europei. Abbiamo bisogno del supporto di tutti”

Calcio a 5, missione durissima per l’Italia: c’è il Kazakistan nel playoff di qualificazione agli Europei 2026 - Gli Europei 2026 sono vicini eppure così lontani per l'Italia del calcio a 5, che per arrivare a parteciparvi dovrà passare da uno "scoglio" - Come scrive oasport.it

Italfutsal a Fasano, Samperi e il playoff col Kazakistan per EURO 2026 - Fare appello a ogni stillo di energia, a ogni grammo di forza, che possa derivare dal lavoro fatto sul campo, ma soprattutto dall’amore dell’ambiente ... Riporta osservatoriooggi.it