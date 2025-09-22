Calcio a 5 Kazakistan-Italia | azzurri ad Astana con l’obiettivo degli Europei 2026
Il tempo dell’attesa sta per finire. A Kazakistan-Italia, ritorno dello spareggio playoff per la qualificazione agli Europei 2026 di calcio a 5, mancano poco più di 24 ore. Alla Jekpe-Jek Hall di Astana si riparte dal 2-1 in favore degli azzurri maturato a Fasano. Inutile rinviare il discorso alle prossime righe: ci si gioca tanto, se non tutto, del futuro del movimento tricolore. Se dovesse arrivare il pass per il torneo continentale l’Italia potrebbe iniziare a ritrovare la strada maestra per risalire verso l’élite del futsal internazionale, in caso contrario si continuerebbe a battere un terreno che negli ultimi anni è stato denso di delusioni. 🔗 Leggi su Oasport.it
