Calanna celebra le Giornate Europee del Patrimonio con una visita ai musei e un convegno sull’albero della melacotogna
Calanna si prepara a vivere una giornata speciale in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025. Domenica 28 settembre, alle ore 10:00, è in programma un doppio appuntamento culturale che unisce la storia archeologica e le tradizioni contadine del territorio. Il percorso prenderà avvio dal Museo Archeologico con una visita guidata curata dalla Pro Loco di Calanna dal titolo “L’Enkolpion in bronzo con steatite verde e incisione di San Giorgio”. Un reperto prezioso che testimonia le radici bizantine del borgo. Successivamente, l’iniziativa si sposterà al Museo della Cultura Contadina, dove si terrà il convegno “L’albero della melacotogna, frutto antico”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
