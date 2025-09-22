Calabria | Occhiuto inchioda Tridico Ecco l' ultima gaffe
Da quando Pasquale Tridico è diventato il candidato del centrosinistra per corsa alla presidenza della Regione Calabria, la gaffe è sempre dietro l’angolo. Finora i sondaggi e le ultime analisi danno Roberto Occhiuto - presidente uscente e candidato del centrodestra - in netto vantaggio rispetto allo sfidante del campo largo e i motivi sono presto detti. Le brutte figure collezionate negli ultimi giorni non sono bastate. Sui social, infatti, sta girando un nuovo video di Tridico che, come spesso accade ultimamente, dimostra di non conoscere perfettamente la Regione per la quale si candida alla presidenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Regionali, dietrofront in Calabria, Pasquale Tridico è il candidato del centrosinistra contro Occhiuto; Calabria al bivio, Occhiuto o Tridico? Il governatore indagato contro il ‘padre’ del reddito di cittadinanza: pro e contro di una sfida all’ultimo voto; Tridico: «Sanità pubblica, reddito di dignità e infrastrutture vere. No al Ponte, serve una rivoluzione gentile».
Regionali Calabria, dramma lettura e disastro sanità: primo confronto Occhiuto-Tridico - INDICE DEI CONTENUTI1 LA PROPOSTA DI TRIDICO2 LA PROPOSTA DI OCCHIUTO3 LE SCINTILLE4 LO SCONTRO SULLA SANITÀ 4 minuti per la letturaOltre gli slogan, confronto tra Occhiuto e Tridico sui programmi all ... Come scrive quotidianodelsud.it