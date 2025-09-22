Cagliari Inter infortunio Luvumbo | cosa filtra sul recupero per la sfida ai nerazzurri

Cagliari Inter, le ultime in vista della quinta giornata di Serie A contro i rossoblù che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. La notizia dell’infortunio a Zito Luvumbo, attaccante angolano del Cagliari, ha destato preoccupazione in casa rossoblù. L’infortunio, che ha coinvolto gli adduttori della coscia destra con una lesione distrattiva di basso grado, mette a rischio la sua disponibilità per la prossima sfida di Serie A contro l’ Inter. Le ultime notizie dal TGR Sardegna non sono affatto rassicuranti: il recupero di Luvumbo si sta rivelando più lungo del previsto, e l’obiettivo del club è quello di recuperarlo in tempo per la partita contro l’Udinese. 🔗 Leggi su Internews24.com

