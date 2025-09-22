In questa settimana si giocano i sedicesimi di finale della Coppa Italia e uno dei match in programma è quello che vede di fronte Cagliari e Frosinone all’Unipol Domus. I padroni di casa vivono un buon inizio di stagione, nel quale hanno raccolto ben 7 punti in quattro partite di Serie A e passato anche . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Cagliari-Frosinone (Coppa Italia, 23-09-2025 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici