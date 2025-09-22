Caffè Greco prosegue la storica battaglia | sfratto rinviato dopo il 26 novembre
Da luogo di incontro e rifugio di artisti e intellettuali a locale svuotato e messo sotto chiave. Questa mattina l’Antico Caffè Greco di via dei Condotti a Roma si è presentato senza arredi, rimossi e messi in sicurezza, mentre l’ufficiale giudiziario, atteso per procedere allo sfratto, ha stabilito un nuovo rinvio. L’esecuzione slitta ancora a dopo il 26 novembre, data dell’udienza fissata in tribunale. È l’ennesimo capitolo di una vicenda che va avanti da anni: il contratto di locazione scaduto nel 2017, la battaglia legale tra i gestori e il proprietario ospedale Israelitico, fino alla sentenza della Cassazione del luglio 2024: che ha sancito il diritto della proprietà a rientrare in possesso del locale, con l’obbligo però di non snaturarne l’identità storica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: caff - greco
L’Antico Caffè Greco di via Condotti, istituzione romana dal 1760, rischia la chiusura - facebook.com Vai su Facebook
Giù le mani dal Caffè Greco | sfratto rinviato ma la battaglia continua nel silenzio imbarazzante di Gualtieri.
Greco: «Una sfida sarà collegare meglio Cosenza al mare. Con Salvini occasione storica» - Il sindaco di Castrolibero, candidato alle Regionali con la Lega: «Necessaria una galleria che unisca direttamente il capoluogo a Paola: rafforzerebbe anche il nuovo ospedale dell’Unical» ... Lo riporta cosenzachannel.it