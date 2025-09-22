Caffè e musei gratis la lotteria che finanzia il terzo settore | negli anni raccolti oltre 550mila euro

Cesenatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ stata presentata in Comune a Cesena la 25esima edizione della Lotteria della solidarietà, evento di raccolta fondi, ideato tanti anni fa da don Dario Ciani, che oggi rappresenta una preziosa occasione per l’autofinanziamento del non profit locale a livello provinciale. L’iniziativa, promossa. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: caff - musei

caff232 musei gratis lotteriaTorna la lotteria della solidarietà a Forlì-Cesena: un biglietto vale caffè gratis al bar e ingressi ai musei - E’ stata presentata in Comune a Cesena la 25esima edizione della Lotteria della Solidarietà, evento di raccolta fondi, ideato tanti anni fa da don ... corriereromagna.it scrive

Ripartono i musei pratesi Gratis fino al 28 maggio - Le mostre in cantiere, le iniziative per i bambini e gli appuntamenti on line Torna l’arte da vivere nelle sale dei musei. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Caff232 Musei Gratis Lotteria