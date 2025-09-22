Cade nel sentiero sui Colli Euganei e si infortuna a tibia e perone | interviene il Soccorso alpino
Attorno alle 15.30 di ieri, domenica 21 settembre, la centrale operativa del Suem 118 ha attivato il Soccorso Alpino di Padova per il salvataggio di un'escursionista caduta lungo il sentiero 14, che scende dal Monte Grande sui Colli Euganei. La 62enne di Padova, che approfittando della bella. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Cade nel sentiero sui Colli Euganei e si infortuna a tibia e perone: interviene il Soccorso alpino
