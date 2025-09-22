Cade dalla mongolfiera in volo e precipita nel vuoto | il corpo del 33enne ritrovato dopo ore di ricerche

Una gita panoramica nei cieli del West Sussex si è trasformata in una tragedia. Un uomo di 33 anni, originario dell’Hertfordshire, è morto dopo essere precipitato da una mongolfiera della compagnia Virgin Balloon Flights. L’incidente è avvenuto nella mattinata di venerdì 19 settembre, ma il suo corpo è stato ritrovato solo nel primo pomeriggio, al termine di un’intensa operazione di ricerca. L’allarme è scattato intorno alle 9:20 di venerdì mattina, quando ai servizi di emergenza è arrivata la segnalazione di un uomo caduto da una mongolfiera in volo sopra l’area di Newpound Common, a Wisborough Green, vicino a Billingshurst. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

