Cadavere smembrato trovato in un sacco a Spoleto | l'allarme lanciato da un passante indagini in corso
A Spoleto nella serata di oggi, lunedì 22 settembre, è stato rinvenuto il cadavere di una persona non ancora identificata. Il corpo smembrato era nascosto all'interno di un sacco di plastica nero, di quelli utilizzati per la spazzatura. A lanciare l'allarme sarebbe stato un passante. I Carabinieri indagano sull'accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: cadavere - smembrato
