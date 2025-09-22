Cadavere a pezzi ritrovato in un cassonetto a Spoleto

AGI - Resti umani sono stati ritrovati in un sacco, nella tarda serata di oggi, a Spoleto, in provincia di Perugia. Il ritrovamento è avvenuto casualmente a opera di un residente del quartiere Casette. Il sacco sarebbe stato trova tra un giardino pubblico e la ferrovia. I resti sarebbero le parti di un cadavere fatto a pezzi. Indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Agi.it

cadavere pezzi ritrovato cassonettoSpoleto, trovato cadavere fatto a pezzi in un sacco. Macabra scoperta nel quartiere Casette, si cerca nelle telecamere - È giallo sul cadavere fatto a pezzi rinvenuto in un sacco della spazzatura nella tarda serata di oggi, lunedì 22 settembre, nel quartiere Casette. Lo riporta corrieredellumbria.it

