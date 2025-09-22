Cadavere a pezzi ritrovato in un cassonetto a Spoleto
AGI - Resti umani sono stati ritrovati in un sacco, nella tarda serata di oggi, a Spoleto, in provincia di Perugia. Il ritrovamento è avvenuto casualmente a opera di un residente del quartiere Casette. Il sacco sarebbe stato trova tra un giardino pubblico e la ferrovia. I resti sarebbero le parti di un cadavere fatto a pezzi. Indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: cadavere - pezzi
Orrore a Gemona (Udine), 35enne ucciso e fatto a pezzi da madre e moglie: il cadavere sepolto sotto calce viva per occultarlo
Perché l’autopsia sul corpo di Alessandro Venier sarà complicata: cosa potrà svelare un cadavere fatto a pezzi
Il mistero del cadavere a pezzi in un bosco del Frusinate: il ritrovamento e a chi potrebbe appartenere
Spoleto, orrore vicino alla ferrovia: cadavere fatto a pezzi trovato in un sacco #spoleto #omicidio #22settembre - X Vai su X
È trascorso un mese dalla scoperta del corpo fatto a pezzi di Alessandro Venier. Gli interrogativi restano molti a cominciare dai reali rapporti tra i protagonisti. Tra i punti fermi dell’assassinio c’è l’utilizzo di un seghetto per il depezzamento - facebook.com Vai su Facebook
Fatto a pezzi e buttato in un cassonetto a Lodi: bloccati due 30enni piacentini; Roma, cadavere di 17enne trovato in un carrello accanto a cassonetto; Cadavere di una 17enne trovato vicino a un cassonetto a Primavalle: fermato un coetaneo della vittima.
Spoleto, trovato cadavere fatto a pezzi in un sacco. Macabra scoperta nel quartiere Casette, si cerca nelle telecamere - È giallo sul cadavere fatto a pezzi rinvenuto in un sacco della spazzatura nella tarda serata di oggi, lunedì 22 settembre, nel quartiere Casette. Lo riporta corrieredellumbria.it
Cadavere a pezzi nel bosco, il giallo dell'erba tagliata: le analisi per stabilire la data presunta della morte - Il campo era stato fresato prima di Ferragosto, quindi circa due settimane prima del ritrovamento del cadavere a pezzi. Riporta ilmessaggero.it