Cacciatore spara al cinghiale ma sbaglia mira e uccide l’amico | morto 46enne

Ilfattoquotidiano.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spara un colpo di fucile durante la battuta di caccia, ma sbaglia mira e colpisce l’amico uccidendolo. È successo a Carrù, in provincia di Cuneo, dove intorno alle 10 del 21 settembre Daniele Barolo, 46enne di Rocca De Baldi, è morto dopo essere stato colpito al petto da un colpo di fucile sparato da un compagno di caccia. I due amici si erano dati appuntamento per una battuta di caccia al cinghiale nel primo giorno della stagione venatoria. Secondo le ricostruzioni, il 46enne è stato centrato dall’altro cacciatore che aveva mirato a un animale nella boscaglia. I soccorsi del 118, giunti sul posto insieme ai carabinieri, non hanno potuto far nulla per salvare Barolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

cacciatore spara al cinghiale ma sbaglia mira e uccide l8217amico morto 46enne

© Ilfattoquotidiano.it - Cacciatore spara al cinghiale ma sbaglia mira e uccide l’amico: morto 46enne

In questa notizia si parla di: cacciatore - spara

Cacciatore di piccioni si spara a una gamba: rischia di perdere l'arto

Cuneo, spara al cinghiale ma sbaglia mira e uccide l'amico; Cacciatore spara al cinghiale ma sbaglia mira e uccide l’amico: morto 46enne; Spara al cinghiale ma sbaglia mira e uccide l'amico. Ecco chi è la vittima.

cacciatore spara cinghiale sbagliaCacciatore spara al cinghiale ma sbaglia mira e uccide l’amico: morto 46enne - Nel primo giorno di stagione venatoria, un cacciatore ha colpito per errore il compagno di battuta. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cuneo, spara al cinghiale ma sbaglia mira e uccide l'amico - Nel Napoletano, invece, un 39enne è entrato ferito al volto al pronto soccorso: gli ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cacciatore Spara Cinghiale Sbaglia