Spara un colpo di fucile durante la battuta di caccia, ma sbaglia mira e colpisce l’amico uccidendolo. È successo a Carrù, in provincia di Cuneo, dove intorno alle 10 del 21 settembre Daniele Barolo, 46enne di Rocca De Baldi, è morto dopo essere stato colpito al petto da un colpo di fucile sparato da un compagno di caccia. I due amici si erano dati appuntamento per una battuta di caccia al cinghiale nel primo giorno della stagione venatoria. Secondo le ricostruzioni, il 46enne è stato centrato dall’altro cacciatore che aveva mirato a un animale nella boscaglia. I soccorsi del 118, giunti sul posto insieme ai carabinieri, non hanno potuto far nulla per salvare Barolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cacciatore spara al cinghiale ma sbaglia mira e uccide l’amico: morto 46enne

