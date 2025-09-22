Caccia russo sorvola il Mar Baltico decollano i jet tedeschi

(Adnkronos) – Due jet Eurofighter tedeschi sono stati fatti decollare ieri per intercettare un aereo militare russo sopra il Mar Baltico, mentre l'Estonia ha dichiarato che avrebbe convocato una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dopo che aerei di Mosca hanno violato il suo spazio aereo. Secondo l'aeronautica militare di Berlino, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Tre jet russi nello spazio aereo estone, respinti da F35 italiani. Mosca: "Nessuno sconfinamento" - Tre i casi di violazione nei cieli dell'Ue in meno di due settimane, ai danni anche di Romania e Polonia. Scrive ansa.it

Estonia, F-35 italiani intercettano 3 mig russi. Tallin chiede l'attivazione dell'articolo 4 della Nato. Gb: «Incursione sconsiderata» - Sono sfrecciati a cento chilometri dalla capitale di un Paese della Nato: Tallinn, Estonia. Come scrive leggo.it