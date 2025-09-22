Cabiate sott’acqua il Seveso esonda | evacuazioni e persone bloccate in casa
Il maltempo continua a colpire duramente la Lombardia e anche il Comasco si trova in grande difficoltà. A Cabiate, in particolare, la situazione è critica dopo l’esondazione del fiume Seveso che ha invaso strade e abitazioni, costringendo numerose persone a rifugiarsi ai piani alti delle case. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Maltempo in Brianza, esonda il fiume Seveso. In volo anche l’elicottero dei soccorsi da Malpensa - In provincia di Como, a seguito di numerose frane, è stato attivato il GOS (Gruppo Operativo Speciale) con mezzi da movimento terra per liberare le strade e mettere in sicurezza le aree colpite ... Scrive varesenews.it
Il Seveso esonda a Lentate: evacuate (ancora) due famiglie che vivono vicino al fiume - Se il Seveso a Milano non ha fatto danni grazie all’attivazione della vasca di laminazione di Bresso, così non si può dire per la Brianza. Riporta ilgiorno.it