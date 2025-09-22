Cabiate sommersa dall’acqua | case allagate strade come fiumi in piena

Il maltempo continua a colpire duramente la Lombardia e anche il Comasco si trova in grande difficoltà. Anche in Brianza la situazione è critica. A Cabiate (Como), in particolare, numerose persone sono state costrette a rifugiarsi ai piani alti delle case. Sono in corso evacuazioni, anche con il. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Maltempo a Como, esondano il Seveso e il Tarò: a Cabiate case allagate e auto sommerse

Cabiate, nel comasco, invasa da fiumi di fango: Vigili del Fuoco al lavoro da ore per soccorrere la comunità

Maltempo a Como, a Cabiate evacuazioni con l'elicottero - Squadre di vigili del fuoco al lavoro per evacuare i residenti di Cabiate, in provincia di Como, completamente allagato dopo l'esondazione del torrente Tarò

Maltempo a Como, esondano il Seveso e il Tarò: a Cabiate case allagate e auto sommerse - Il comune di Cabiate, in provincia di Como, è completamente allagato a causa del maltempo che ha provocato l'esondazione del fiume Seveso e del torrente Tarò.