Scoppia la polemica in diretta contro la Fiorentina, che non sa più vincere: solo due punti nelle prime quattro giornate di campionato, con due brutte batoste contro Napoli e Como La Fiorentina non riesce a vincere e stecca un’altra volta in casa alla quarta giornata di Serie A. Il Como batte la Viola al novantesimo, sfruttando la stanchezza della squadra di casa con un contropiede di Addai. La squadra italiana che partecipa in Conference League, però, non ha cominciato per nulla bene questa stagione. Pioli fa fatica ad ingranare. Tanti giocatori, ma nessuna stella a parte Kean e De Gea, secondo Carlo Roscito. 🔗 Leggi su Tvplay.it

"Buttati milioni di euro dalla finestra": è crisi Fiorentina, scoppia la polemica