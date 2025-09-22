Buttati milioni di euro dalla finestra | è crisi Fiorentina scoppia la polemica
Scoppia la polemica in diretta contro la Fiorentina, che non sa più vincere: solo due punti nelle prime quattro giornate di campionato, con due brutte batoste contro Napoli e Como La Fiorentina non riesce a vincere e stecca un'altra volta in casa alla quarta giornata di Serie A. Il Como batte la Viola al novantesimo, sfruttando la stanchezza della squadra di casa con un contropiede di Addai. La squadra italiana che partecipa in Conference League, però, non ha cominciato per nulla bene questa stagione. Pioli fa fatica ad ingranare. Tanti giocatori, ma nessuna stella a parte Kean e De Gea, secondo Carlo Roscito.
La consigliera Muscarà: “42 milioni di euro dell’imposta di soggiorno buttati in iniziative non per i turisti”
Soldi buttati dal Pd, non c’è solo il cinema: i 7,5 milioni di euro spesi da Franceschini per la Netflix della cultura
Trevisani: “Napoli, 150 milioni spesi male. I soldi per Lang buttati”
è finita finita soldi buttati per la specializzazione non si passa non si fa minimo al concorso pnrr3 siamo milioni di docenti specializzati è finita finita non ci rimane che fare le commesse da eurospin specializzate in sostegno! ma chi passa... milioni di s
9 MILIONI ALL'ANNO BUTTATI NEL CESSO CHE PER LA SOCIETA' SONO 17 ANNUI . UN COSTO VERGOGNOSO PER UN GIOCATORE CHE E' PIU' FRACICO DI UN CACHI' @PauDybala_JR
Come l'Italia brucia i fondi Ue, il caso della Slm di Latina. Oltre 13 milioni di euro buttati al vento; Compiti delle vacanze, il pediatra Italo Farnetani: «Sono soldi buttati, uno stress inutile e controproducente»; Spending review, tagliati altri 5 milioni ai comuni del Lodigiano.
