Bus strapieni e corse mancate | la protesta del sindaco Giacinti a Busitalia

Il sindaco di Albignasego Filippo Giacinti ha inviato una lettera a Busitalia per segnalare i disservizi del trasporto pubblico all’avvio dell’anno scolastico. Decine le segnalazioni raccolte dal Comune, in particolare su corse non rispettate, autobus sovraffollati e coincidenze mancate. «Da. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: strapieni - corse

Venerdì è iniziata la scuola e, come ogni settembre, la stessa storia: corse saltate, autobus strapieni, studenti e famiglie lasciati soli. Il trasporto scolastico non può essere gestito con il “massimo possibile”: servono risorse, programmazione e rispetto per il dir - facebook.com Vai su Facebook

Bus strapieni e corse mancate: la protesta del sindaco Giacinti a Busitalia; Emergenza bus: C’è carenza di autisti. Li stiamo formando; L’autobus carico di studenti sbaglia strada, si schianta e continua la corsa danneggiato: paura tra i ragazzi.

Messina, in tangenziale bus strapieni con gli studenti a bordo. La "pericolosa" linea 39 e i tanti dubbi - C'è un autobus dell'Atm che ogni giorno collega Santa Margherita con il Papardo . Riporta rtp.gazzettadelsud.it

Bus di linea senza assicurazione o che saltano le corse, la madre di uno studente: “Paghiamo 472 euro per nulla” - Il bus di linea risultato senza assicurazione e sequestrato dalla Polizia Locale a Ospitaletto (BS) ha acceso il dibattito sulla qualità dei servizi di ... Secondo fanpage.it