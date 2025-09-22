Buono come una moka | caffè perfetto a casa con la macchina Nescafé Dolce Gusto in super offerta

Nel panorama delle macchine da caffè a capsule, il modello Krups Genio di Nescafé Dolce Gusto si distingue per una combinazione di compattezza, design essenziale e attenzione al risparmio energetico, offrendo una soluzione adatta sia a chi dispone di spazi ridotti sia a chi cerca praticità senza rinunciare a un’estetica curata. Oggi è possibile trovarla in promozione a 69,99 euro, con uno sconto del 18% rispetto al prezzo di listino. Aggiungi al carrello Design compatto e facilità di integrazione negli ambienti. Uno degli aspetti che colpisce di questa macchina è la sua struttura compatta: con dimensioni pari a 32 x 14 x 32 cm e un peso di appena 1,3 kg, si inserisce facilmente anche nelle cucine di dimensioni contenute o negli spazi di lavoro dove ogni centimetro conta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

