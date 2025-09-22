Buongiorno | Durante la settimana abbiamo caricato di meno e lavorato moltissimo in sala video

Alessandro Buongiorno è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha commentato la gara tra Napoli e Pisa che sta per iniziare. Di seguito le dichiarazioni integrali. Buongiorno: «In settimana ci siamo concentrati molto sulla tattica». «Dobbiamo cercare di fare bene in ogni partita. Oggi è una grande occasione e daremo il massimo per ottenere i tre punti. In settimana abbiamo visto più video perché i carichi di lavoro si sono abbassati, ci concentriamo tantissimo sulla tattica» Napoli-Pisa, le formazioni ufficiali. NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera; Gilmour; Politano, Elmas, De Bruyne, McTominay; Hojlund. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

