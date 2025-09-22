Buona la prima per il Top Festival di Cortona

Arezzonotizie.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sta concludendo la prima edizione del festival “Territorio Origini Prodotti”.Per Top Festival questa è stata la “puntata zero”, “ma il rodaggio è stato superato alla grande - Fanno sapere dall'amministrazione comunale di Cortona - Un ringraziamento va a Confcommercio, alla Camera di Commercio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: buona - prima

Via della Loggia a senso unico, buona la prima (con riserva): «Test sulla viabilità del futuro». Ma i bus non passano al Guasco

Basket A2 | Libertas Livorno, buona la 'prima': il test contro il Golfo Piombino finisce 101-81

Volare con il neonato in braccio è una buona idea? Cosa sapere prima del decollo

Top festival Cortona, buona la prima; Buona la prima per il Top Festival di Cortona; Successo per la prima edizione di Cortona Top Festival.

buona prima top festivalTop festival Cortona, buona la prima - Operatori soddisfatti e centro storico animato per la prima edizione dell’evento promosso da Confcommercio e Comune di Cortona. Come scrive lanazione.it

buona prima top festivalIra Festival, buona la prima: le arti performative a Soverato - La prima edizione di Ira, il Festival delle arti performative, si è conclusa a Soverato con numeri straordinari: 32 spettacoli, 60 artisti, 19 compagnie e 35 operatori culturali da tutto il mondo. Riporta cn24tv.it

Cerca Video su questo argomento: Buona Prima Top Festival