buona la prima per grottazzolina contro fano vince tutti i quattro set

Quattro set su quattro conquistati dalla Yuasa Battery Grottazzolina nel primo allenamento congiunto della stagione, di fronte la Essence Hotels Fano, che senza dubbio avrà un ruolo assolutamente da protagonista in categoria cadetta con ottime ambizioni. Una Yuasa Battery che doveva fare a meno ancora dei nazionali bulgari Tatarov e Petkov e all’iraniano Amir, ancora in attesa del visto, cui si è aggiunto alla lista degli indisponibili anche Koprivica, fermato da una contrattura al collo. Coach Ortenzi ha scelto all’inizio di iniziare con Flaschi in diagonale con Petkovic, Stankovic e Pellacani al centro, Magalini e Fedrizzi in banda con Marchisio libero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

