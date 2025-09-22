Buona la prima per CoiLibrì Fest 2025 | in centinaia a piazzale Marconi protagonisti dell' evento per una città che legge
In centinaia, per l'intera giornata di domenica 21 settembre, hanno animato piazzale Marconi per la prima edizione di CoiLibrì Fest 2025, manifestazione promossa dal Patto comunale per la Lettura di Chieti Città che legge, che ha trasformato l’agorà cittadina in un laboratorio di creatività. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: buona - prima
Via della Loggia a senso unico, buona la prima (con riserva): «Test sulla viabilità del futuro». Ma i bus non passano al Guasco
Basket A2 | Libertas Livorno, buona la 'prima': il test contro il Golfo Piombino finisce 101-81
Volare con il neonato in braccio è una buona idea? Cosa sapere prima del decollo
Buona la prima al Memorial Biganzoli per la prima squadra di serie B: al Campus Varese vinciamo contro Basket 7 Laghi Gazzada. Basket 7 Laghi Gazzada - Progetto Ma.Go 62 - 67 #preseason #SerieBInterregionale #memorialbiganzoli - facebook.com Vai su Facebook
Buona prima gara europea a tutti voi! #JuveBVB - X Vai su X
Top festival Cortona, buona la prima - Operatori soddisfatti e centro storico animato per la prima edizione dell’evento promosso da Confcommercio e Comune di Cortona. Secondo lanazione.it