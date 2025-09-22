Buon Vivere si riparte Dalla Timo ai Terconauti
Per la giornata di oggi il Festival del Buon Vivere propone un fitto calendario di appuntamenti con incontri, laboratori e spettacoli, dal mattino fino a sera. Alle 10, all’auditorium del San Giacomo, Luca Pagliari porta ‘Basta poco - Storie che fanno pensare’: un invito a cogliere i piccoli gesti capaci di fare la differenza nella vita comune. Poco dopo, alle 11.45, spazio a Monkeybiz con Fossick Project, pensato per le scuole. Il pomeriggio si apre alle 15.30 con il laboratorio teatrale ‘Il Cuore nella Mente’ condotto da Daniela Piccari, mentre alle 17 al refettorio del San Domenico il sociologo Stefano Laffi guiderà l’incontro ‘Insieme, oltre le generazioni’, riflessione corale sul futuro e sulle responsabilità condivise, tra sensibilità diverse che possono arricchirsi reciprocamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Buon Vivere, si riparte. Dalla Timo ai Terconauti.
