Si festeggia oggi, 22 settembre, San Maurizio, militare romano venerato dalla chiesa cattolica vissuto durante l’impero di Diocleziano e Massimiano. Il generale romano era a capo della Legione Tebea composta da militari di fede cristiana che operò in Mesopotamia nel terzo secolo. Dopo aver svolto brillantemente una missione in Gallia a sostegno di Massimiano fu ordinato alla Legione di perseguitare alcune popolazioni locali del vallese convertite al cristianesimo. I soldati tebani si rifiutarono e fu disposta la punizione attraverso la ‘decimazione”. Fu così ordinato di uccide un militare su dieci mediante decapitazione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Buon onomastico Maurizio oggi 22 settembre: immagini e gif da condividere

