Buon compleanno Jasel Cuellar Perez Ornella Vanoni…

Buon compleanno Jasel Cuellar Perez, Andrea Bocelli, Ornella Vanoni, Pietro Senaldi, Franco Zuccalà, Angelo Sanza, Vincenzo Divella, Benedetta Barzini, Gian Luigi Gigli, Ségolène Royal, Massimo Pompili, Francesco Starace, Giuseppe Saronni, Maurizio Cocciolone, Barbara Contini, Giulia Fossà, Gea Schirò Planeta, Ernesto Bertarelli, Giampiero d’Alia, Paolo Gandolfi, Andrea Santonastaso, Antonio Casanova, Roberto Saviano, Maarten Stekelenburg, Thiago Silva, Iacopo Botto, Jennifer Antonecchia, Andrea Casella. Oggi, 22 settembre, compiono gli anni: Jasel Cuellar Perez, imprenditrice; Pietro Senaldi, giornalista; Giovanni Dini, ex calciatore; Ornella Vanoni, cantante, attrice; Maurizio Fontanili, politico; Franco Petracchi, contrabbassista, compositore; Elvio Guagnini, critico letterario, saggista; Franco Zuccalà, giornalista, scrittore; Piero Baroncini, ex calciatore, allenatore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

