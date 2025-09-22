Buon compleanno alla Pasticceria Lemmi | lo storico locale cascinese festeggia 190 anni

Pisatoday.it | 22 set 2025

Quasi due secoli di storia, festeggiati con un'emozionante cerimonia all'insegna della dolcezza, ma anche del sacrificio e della passione tramandati di generazione in generazione dal 1835. Festeggia 190 anni di attività la Pasticceria Lemmi di Cascina, una vera istituzione nel cuore di Corso. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

