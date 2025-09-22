Buon compleanno alla Pasticceria Lemmi | lo storico locale cascinese festeggia 190 anni

Quasi due secoli di storia, festeggiati con un'emozionante cerimonia all'insegna della dolcezza, ma anche del sacrificio e della passione tramandati di generazione in generazione dal 1835. Festeggia 190 anni di attività la Pasticceria Lemmi di Cascina, una vera istituzione nel cuore di Corso. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Buon compleanno alla Pasticceria Lemmi: lo storico locale cascinese festeggia 190 anni.

Addio al re della pasticceria. Cascina piange Lemmi: "Imprenditore gentile" - Cordoglio di Confcommercio, Rollo e Ziello: "Suo negozio un’istituzione". Scrive lanazione.it

Giovanni Lemmi, morto il re della pasticceria di Cascina: aveva 81 anni - È morto a 81 anni Giovanni Lemmi, imprenditore e titolare della storica pasticceria di Corso Matteotti a Cascina. Segnala ilmessaggero.it