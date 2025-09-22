Bundesliga | Bayern ancora perfetto ma il Dortmund è in scia Prima vittoria per l' Amburgo

Berlino (Germania) 22 settembre 2025 - Solo due squadre in tutta la Bundesliga restano ancora senza sconfitte e in maniera del tutto prevedibile sono Bayern Monaco e Borussia Dortmund. I due giganti del calcio tedesco sono in vetta al campionato già dopo 4 giornate, con i bavaresi a punteggio pieno e i vestfaliani due punti dietro. In questo weekend si festeggiano anche le prime vittorie in campionato di Mainz e Amburgo, mentre proseguono le difficoltà di Bayer Leverkusen e Borussia Monchengladbach. Primi ko per Colonia e St. Pauli per una stagione dove ancora si devono delineare le forze della lotta europea tra avvii stentati e sorprese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

