News Tv, bufera dopo l’ospitata di Meloni a “Domenica In”: interviene la Rai. Una domenica che doveva raccontare i sapori della tradizione si è trasformata in un caso politico e mediatico. Il collegamento della premier Giorgia Meloni a Domenica In non ha generato solo accuse da parte delle opposizioni, ma ha acceso anche una bufera sui social network, dove il dibattito è diventato virale. Su X (ex Twitter), Facebook e TikTok, moltissimi utenti hanato con toni aspri: c’è chi ha sottolineato le incoerenze della premier ripescando vecchi post, e chi l’ha criticata per la scarsa disponibilità a confrontarsi con i giornalisti sulle questioni più urgenti – dal lavoro alla politica estera – mentre trova invece il tempo di collegarsi in diretta con il programma di Mara Venier per parlare di pastarelle e pranzi domenicali. 🔗 Leggi su Tvzap.it

