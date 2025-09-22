Bucci incontra l’ambasciatrice della Lettonia | si apre il dialogo su turismo e logistica

22 set 2025

Giornata di incontri istituzionali per l’ambasciatrice della Repubblica di Lettonia in Italia, Elita Gavele, che questa mattina ha fatto visita al presidente della Regione Marco Bucci, nell’ambito della sua prima missione ufficiale nel territorio ligure.Al suo fianco erano presenti anche Guntis. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

bucci incontra l8217ambasciatrice lettoniaLiguria, il presidente Bucci incontra l’Ambasciatrice della Repubblica di Lettonia - L’incontro istituzionale si inserisce in una visita di due giorni nel capoluogo ligure per incontrare i principali stakeholder istituzionali e il tessuto economico- Lo riporta italpress.com

