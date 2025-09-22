Bucci incontra il sindaco di Venezia Brugnaro | Sviluppo ' blue economy' tema centrale'
Lunedì mattina, 22 settembre, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha ricevuto nel suo ufficio il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Sono stati affrontati alcuni dei temi più sentiti dai due territori, a cominciare dallo sviluppo della ‘Blue economy’. Al termine dell’incontro il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: bucci - incontra
Bucci incontra i sindaci della Valle Stura: "Sanità e sviluppo turistico tra le priorità condivise"
Bucci incontra l’ambasciatrice della Lettonia: si apre il dialogo su turismo e logistica
Governatore Bucci incontra i sindaci della Valle Stura - X Vai su X
IMPERIA: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MARCO BUCCI INCONTRA IL NUOVO PREFETTO ANTONIO GIACCARI. "SARÀ UNA GUIDA AUTOREVOLE" - facebook.com Vai su Facebook
Bucci incontra il sindaco di Venezia Brugnaro: Sviluppo 'blue economy' tema centrale'; Bucci incontra sindaco Venezia, blueconomy cruciale; Il presidente della Regione Bucci incontra il sindaco di Venezia: “Blue Economy tema centrale”.
Bucci incontra sindaco Venezia, blueconomy cruciale - Questa mattina il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha ricevuto nel suo ufficio il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Scrive msn.com
Il presidente della Regione Liguria Bucci incontra il sindaco di Venezia Brugnaro - Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha ricevuto nel suo ufficio il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ... Come scrive italpress.com