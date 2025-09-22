Quarant’anni fa, Bryan Robson era probabilmente il miglior centrocampista d’Europa, scrive il Telegraph. Che poi si pone il problema di “come spiegare Robson giocatore a chi è troppo giovane per averlo visto”: “ Semplicemente il miglior centrocampista centrale britannico in un’epoca in cui c’erano molti contendenti. Un giocatore con una tale gamma di qualità che nessuna delle definizioni moderne gli rende giustizia. Un goleador, un placcatore, un creatore di idee, un leader, una forza vitale irrefrenabile. Tra tutti i talentuosi giocatori dello United dell’era Ron Atkinson, Robson era il più grande”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Bryan Robson: «Per vendermi alla Juve chiesero più soldi che per Maradona. Pazzi»