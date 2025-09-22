Brucio sbarca a Prati con una grande novità
Dopo aver conquistato gli amanti della buona tavola in altre zone della Capitale, Brucio apre finalmente a Prati, portando con sé tutta l’anima della cucina romana e una grande novità: la pizza in teglia, proposta per la prima volta nel nuovo locale. La filosofia di Brucio resta fedele alle sue radici: materie prime di qualità, stagionalità e rispetto della tradizione. In carta trovano spazio i piatti iconici della cucina romana, dalle paste alle ricette casalinghe reinterpretate con uno stile contemporaneo. A completare l’offerta, un’ampia selezione di pizze: dalle classiche tonde e scrocchiarelle alle versioni più innovative, pensate per sorprendere. 🔗 Leggi su Funweek.it
In questa notizia si parla di: brucio - sbarca
#Elisa di #LeonardoDiCostanzo sbarca a #Venezia82 in concorso, il regista e la protagonista #BarbaraRonchi inizieranno poi un tour nelle sale per promuovere il film in uscita il 5 settembre 2025 in tutti cinema, distribuito da 01Distribution. Giovedì 11 Settem - facebook.com Vai su Facebook
“Brucio” sbarca a Prati: pizza romana, cucina della tradizione e per la prima volta anche pizza in teglia; Pizza, pizzerie e pizzaioli.
Brucio sbarca a Prati con una grande novità - Dopo aver conquistato gli amanti della buona tavola in altre zone della Capitale, Brucio apre finalmente a Prati, portando con sé tutta l’anima della ... Segnala funweek.it
Brucio amplia la sua presenza a Roma con la nuova apertura in Via Settembrini a Prati - Brucio apre il terzo locale a Prati, offrendo cucina romana tradizionale, pizza artigianale con lievitazione lunga, un corner di pizza al taglio e un bar per aperitivi con cocktail creativi. gaeta.it scrive