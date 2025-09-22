Brucio sbarca a Prati con una grande novità

Dopo aver conquistato gli amanti della buona tavola in altre zone della Capitale, Brucio apre finalmente a Prati, portando con sé tutta l’anima della cucina romana e una grande novità: la pizza in teglia, proposta per la prima volta nel nuovo locale. La filosofia di Brucio resta fedele alle sue radici: materie prime di qualità, stagionalità e rispetto della tradizione. In carta trovano spazio i piatti iconici della cucina romana, dalle paste alle ricette casalinghe reinterpretate con uno stile contemporaneo. A completare l’offerta, un’ampia selezione di pizze: dalle classiche tonde e scrocchiarelle alle versioni più innovative, pensate per sorprendere. 🔗 Leggi su Funweek.it