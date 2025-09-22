Brioches bomboloni e pizze serviti dal forno nel cuore della notte il titolare condannato per gli schiamazzi dei clienti
Per gli schiamazzi notturni dei suoi clienti il titolare di un forno di Bellaria è stato condannato a risarcire il vicino dell'attività. La sentenza, arrivata dal Tribunale di Rimini, ha visto l'uomo difeso dall'avvocata Manuela Guerra al risarcimento del danno quantificato in 4mila euro. Secondo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: brioches - bomboloni
Per celebrare la Sagra della Croce Panificio Cav Alinovi Guido si preapara a fare festa! ? Sabato 13 settembre dalle 19:00 potrai cenare con le loro specialità: panini, pizza, focaccia e tanto altro! Dalle 22:00 sforneranno bomboloni caldi e brioches! - facebook.com Vai su Facebook
Brioches, bomboloni e pizze serviti dal forno nel cuore della notte, il titolare condannato per gli schiamazzi dei clienti.