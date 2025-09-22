Brindisini scomparsi | via libera all' intitolazione di strade e rotatorie
BRINDISI – Intitolazione di vie e rotatorie e una targa commemorativa. Brindisi rende omaggio a cinque cittadini che, per ragioni diverse, hanno lasciato un segno nella storia della città. Il consiglio comunale odierno (lunedì 22 settembre) in gran parte è stato dedicato a una serie di proposte. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
