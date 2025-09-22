Brilliant minds stagione 2 | clip esclusiva del primo episodio the phantom hook

22 set 2025

La seconda stagione di Brilliant Minds debutta questa sera, portando con sé un aumento della tensione psicologica tra i personaggi e nuove dinamiche complesse all’interno del team guidato dal dottor Oliver Wolf. Dopo un positivo riscontro di pubblico e critica nella prima annata, la serie prosegue con una narrazione più intensa, concentrandosi sui conflitti tra i membri dello staff medico e sui segreti nascosti dietro le apparenze professionali. l’ingresso del nuovo residente: il personaggio di Dr. Charlie Porter. Caratteristiche e atteggiamenti del nuovo membro del team. Il dottor Charlie Porter, interpretato da Brian Altemus, entra a far parte della squadra come residente senior. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

