Bright-Night 2025 Gli eventi a San Giovanni

Lanazione.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 22 settembre 2025 – “Prendersi cura” è il filo conduttore della Bright-Night 2025, la Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori dell’Università di Siena, che torna venerdì 26 settembre con un fitto calendario di eventi ad Arezzo e a San Giovanni Valdarno. Nella città di Masaccio, le iniziative prenderanno il via già nella mattinata del 26 settembre e proseguiranno per tutto il pomeriggio. In piazza Masaccio e in piazza Cavour saranno allestite postazioni dedicate a dimostrazioni e laboratori interattivi pensati in particolare per i più giovani. L’obiettivo è stimolare la curiosità, promuovere il rispetto per l’ambiente e mettere in luce il legame tra sapere e comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

bright night 2025 gli eventi a san giovanni

© Lanazione.it - Bright-Night 2025. Gli eventi a San Giovanni

In questa notizia si parla di: bright - night

L’Università di Siena dedica la mattinata della Bright-Night alle scuole medie e superiori

La Scuola Normale Superiore per Bright Night: i sarcofagi romani del Camposanto monumentale

Normale per Bright Night: scopri la scuola

Bright-Night 2025. Gli eventi a San Giovanni; Verso l’edizione 2025 di BRIGHT-NIGHT– Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori; Bright Night 2025, oltre 80 eventi a Firenze con la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori – ASCOLTA.

bright night 2025 eventiBright-Night porta la ricerca in piazza: più di 80 eventi e la serata in Santissima Annunziata - realizzato insieme ad un’ampia rete di enti di ricerca, istituzioni e musei del territorio – si articola in un’intera settimana, dal 22 al 28 settembre, ed ha il fulcro nella ... Lo riporta 055firenze.it

bright night 2025 eventiGiacomo Gek Galanda, ex capitano della Nazionale di basket, mercoledì a San Giovanni - Arezzo, 22 settembre 2025 – In occasione della Bright Night 2025, la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori promossa dall’Università di Siena, l’Associazione Calamita - Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bright Night 2025 Eventi