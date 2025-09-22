Bright-Night 2025 Gli eventi a San Giovanni
Arezzo, 22 settembre 2025 – “Prendersi cura” è il filo conduttore della Bright-Night 2025, la Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori dell’Università di Siena, che torna venerdì 26 settembre con un fitto calendario di eventi ad Arezzo e a San Giovanni Valdarno. Nella città di Masaccio, le iniziative prenderanno il via già nella mattinata del 26 settembre e proseguiranno per tutto il pomeriggio. In piazza Masaccio e in piazza Cavour saranno allestite postazioni dedicate a dimostrazioni e laboratori interattivi pensati in particolare per i più giovani. L’obiettivo è stimolare la curiosità, promuovere il rispetto per l’ambiente e mettere in luce il legame tra sapere e comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
