"La collina sopra alla rotatoria tra via Mattei e via Tucci viene ripulita e disboscata, perché diventerà il punto di raccordo della bretella Mattei La Pieve Campogiano. Al momento si stanno facendo le indagini per il rischio bellico, accertamenti di tutela agli operai per verificare che non ci siano ordigni inesplosi della Seconda guerra mondiale". L’assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori spiega l’intervento che si sta svolgendo nell’area poco più a valle del palazzetto di Fontescodella. Gli accertamenti per scongiurare la presenza di ordigni inesplosi erano stati fatti anche prima di aprire il cantiere per il sottopasso in via Roma; le aree sono infatti nei pressi della ferrovia, e i binari erano obiettivi dei bombardamenti in guerra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bretella Mattei - la Pieve. Indagini preliminari per l’avvio del cantiere