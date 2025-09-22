Bret Hart | Goldberg non mi ha mai risarcito per l’infortunio

Sono trascorsi oltre 25 anni dal loro scontro a WCW Starrcade 1999, ma Bret Hart non ha ancora perdonato Bill Goldberg. L’ex wrestler e Hall of Famer della WWE serba ancora del rancore nei confronti di Goldberg per quel calcio che, a suo dire, pose fine alla sua carriera. In una recente intervista a Inside the Ropes, Hart ha espresso tutta la sua frustrazione per il fatto che Goldberg abbia potuto continuare a lottare, incassando ad esempio ingenti somme in match redditizi in Arabia Saudita, senza mai offrirgli un risarcimento. “Quando sento che Bill Goldberg va in Arabia Saudita a guadagnare 3 milioni di dollari per un match di 10 minuti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

