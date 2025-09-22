Bret Hart | Goldberg non mi ha mai risarcito per l’infortunio

Zonawrestling.net | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono trascorsi oltre 25 anni dal loro scontro a WCW Starrcade 1999, ma Bret Hart non ha ancora perdonato Bill Goldberg. L’ex wrestler e Hall of Famer della WWE serba ancora del rancore nei confronti di Goldberg per quel calcio che, a suo dire, pose fine alla sua carriera. In una recente intervista a Inside the Ropes, Hart ha espresso tutta la sua frustrazione per il fatto che Goldberg abbia potuto continuare a lottare, incassando ad esempio ingenti somme in match redditizi in Arabia Saudita, senza mai offrirgli un risarcimento. “Quando sento che Bill Goldberg va in Arabia Saudita a guadagnare 3 milioni di dollari per un match di 10 minuti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

bret hart goldberg non mi ha mai risarcito per l8217infortunio

© Zonawrestling.net - Bret Hart: “Goldberg non mi ha mai risarcito per l’infortunio”

In questa notizia si parla di: bret - hart

One Match Only – Bret Hart vs Mr. Perfect (Summerslam 1991)

Ric Flair su Bret Hart e Gunther: “Bret odiava le chop, non comparatemi con Gunther.”

Quando il tremendo calcio di Goldberg pose fine tragicamente alla carriera di Bret Hart [VIDEO]; Bret Hart: L'arte nel wrestling è non fare male a nessuno, Goldberg purtroppo non l'aveva capito; Storie di Wrestling: Il calcio di Goldberg a Bret Hitman Hart.

Goldberg sounds off on ending Bret Hart’s career - Donald Trump responds to object thrown out of White House window Was Trump’s Venezuelan boat attack a ‘war crime’? Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bret Hart Goldberg Ha