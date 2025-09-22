Brescia vigilantes aggredito a calci e cinghiate da una banda davanti al supermercato

Violenta aggressione a Brescia: un vigilantes del Pam di via Porcellaga è stato assalito da un gruppo di giovani con pugni, calci e cinghiate. È svenuto ma non è grave. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

brescia vigilantes aggredito calciBrescia, vigilantes di un supermercato assalito da una banda di giovani. Le immagini - Un vigilantes del Supermercato Pam a Brescia in via Porcellaga è stato aggredito venerdì sera da una banda di ragazzi che aveva cercato di allontanare. Secondo milano.repubblica.it

