Brescia vigilantes aggredito a calci e cinghiate da una banda davanti al supermercato

Violenta aggressione a Brescia: un vigilantes del Pam di via Porcellaga è stato assalito da un gruppo di giovani con pugni, calci e cinghiate. È svenuto ma non è grave.

«Basta! Basta!!!» urla disperata una commessa del Pam di via Porcellaga, nel pieno centro di Brescia. Fuori dal supermercato il vigilantes è stato picchiato selvaggiamente da un gruppo di giovani che aveva appena allontanato. Viene preso a pugni, finisce a t - facebook.com Vai su Facebook

