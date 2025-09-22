Brescia un mini market della droga a casa | arrestato uno spacciatore
Brescia, 22 settembre 2025 - Un piccolo market della droga in casa: arrestato dalla polizia un uomo di 51 ben noto alle forze dell’ordine. Tutto è iniziato con un controllo nei pressi di una birreria in centro e con l'identificazione di alcuni avventori tra i quali due uomini - entrambi bresciani residenti in città - particolarmente nervosi e insofferenti, nonostante fosse stato loro chiarito che si trattava di un ordinario controllo di Polizia. A quel punto venivano entrambi presi da parte ed invitati a mostrare quanto avevano addosso; in possesso del più giovane dei 2, quindi, veniva rinvenuta una bustina di plastica contenente 2 pastiglie di ecstasy, mentre il secondo veniva trovato in possesso di 2 dosi di cocaina e di una somma di denaro di alcune centinaia di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: brescia - mini
