Brescia tragico schianto in tangenziale | muore la 27enne Michela Righetto

Un drammatico incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, domenica 21 settembre, sulla tangenziale sud di Brescia. A perdere la vita è stata Michela Righetto, 27 anni, residente a Virle di Rezzato, che viaggiava a bordo di una Fiat 500. L'auto si è prima scontrata violentemente contro il guardrail, poi contro la cuspide dello spartitraffico, ribaltandosi più volte prima di ricadere sull'asfalto. Soccorsi immediati ma inutili. L'impatto è stato devastante: la giovane è stata sbalzata fuori dall'abitacolo e i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

